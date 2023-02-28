Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсию на российские счета

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Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать пенсию на карты российских или иностранных банков по выбору. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Данное решение, как отмечают в ведомстве, принято в связи с санкционным давлением на Россию.

— Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 году, то подача нового в 2023 году не потребуется. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Минтруд России предложил дополнительно повысить пенсии и социальные пособия на 3,3 процента. Повышение будет суммироваться с июньской индексацией в размере 10 процентов.

1 февраля глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что увеличение пенсий и пособий затронет 16 миллионов россиян. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность, а также о ветеранах, чернобыльцах, Героях России и семьях с детьми.