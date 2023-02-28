Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсию на российские счета
Россияне, проживающие за рубежом, смогут получать пенсию на карты российских или иностранных банков по выбору. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.
Данное решение, как отмечают в ведомстве, принято в связи с санкционным давлением на Россию.
— Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 году, то подача нового в 2023 году не потребуется. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года, — говорится в сообщении.
Помимо этого, Минтруд России предложил дополнительно повысить пенсии и социальные пособия на 3,3 процента. Повышение будет суммироваться с июньской индексацией в размере 10 процентов.
1 февраля глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что увеличение пенсий и пособий затронет 16 миллионов россиян. Речь идет о гражданах, имеющих инвалидность, а также о ветеранах, чернобыльцах, Героях России и семьях с детьми.