Окрытый урок для начинающих документалистов прошел в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошел открытый урок «Документальное кино на военную тематику в журналистике». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мастер-класс состоялся в рамках выставки «На защите Отечества». Участниками мероприятия стали ученики столичной школы № 1430.

Во время занятия школьники узнали о том, когда в России появились первые документальные фильмы. Также юным слушателям рассказали о жанрах документалистики и том, как снять собственную ленту.

После окончания мастер-класса школьникам предложили сыграть в интерактивную игру. Для этого их разделили на три команды, которым поручили снять картину о героях специальной военной операции.

Помимо этого, в Музее Победы наградили победителей конкурса «Пробуждая сердца», проводившегося в память об актере Василии Лановом. Из 12 тысяч заявок члены жюри выбрали 28 лучших работ, авторов которых пригласили на торжественное мероприятие.

Накануне в заведении анонсировали проведение восьми открытых уроков для школьников. Мероприятия пройдут с 28 февраля по 3 марта. Откроет цикл мастер-класс «Принципы съемки документального военного фильма».