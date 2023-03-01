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Кадыров сообщил о взятии укрепточек «натовских бандитов» в Кременной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил о взятии укрепточек «натовских бандитов» в Кременной
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что были взяты штурмом укрепточки «натовских бандитов и украинских нацистов» в районе города Кременная в ЛНР.

— В районе Кременной в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов, — заявил он в Telegram-канале.

По его словам, в результате боестолкновений девять украинских военных были ликвидированы, один сдался в плен.

— Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью. Это главное, — написал Кадыров.

Он отметил, что список украинских военнопленных пополняется каждый день.

Пленный пограничник ВСУ Кирилл Спасский сообщил, что в плену встретил отца, и сейчас они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который формируется из бывших украинских военнослужащих. В колонии Спасские встретили и кума, который тоже решил служить в создаваемом батальоне.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР Спецоперации Армия
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