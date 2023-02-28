Семья пленных пограничников ВСУ вступила в российский добровольческий батальон

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Пленный пограничник Вооруженных сил Украины Кирилл Спасский сообщил, что в плену встретил отца, и сейчас они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который создается из бывших украинских военнослужащих.

— У меня отец здесь, в колонии, он тоже пограничник служил на соседней заставе. Я пригласил его в батальон, он сразу сказал: «Я пойду с сыном», — рассказал он.

В колонии Спасские встретили и кума, который тоже решил служить в создаваемом российском батальоне.

— Есть такие ситуации, что ребята, которые встречаются в колонии, находят своих родных, которые думали, что они без вести пропавшие, им дают возможность пообщаться. И они приходят к общему решению, что да, действительно стоит вступить в батальон, — сообщил Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в ВСУ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что попавшие в плен украинские военные на добровольной основе принимают российское гражданство и вступают в батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС России. Об этом рассказали сами добровольцы.