Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семья пленных пограничников ВСУ вступила в российский добровольческий батальон

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Семья пленных пограничников ВСУ вступила в российский добровольческий батальон
Фото: gur.gov.ua

Пленный пограничник Вооруженных сил Украины Кирилл Спасский сообщил, что в плену встретил отца, и сейчас они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который создается из бывших украинских военнослужащих.

— У меня отец здесь, в колонии, он тоже пограничник служил на соседней заставе. Я пригласил его в батальон, он сразу сказал: «Я пойду с сыном», — рассказал он.

В колонии Спасские встретили и кума, который тоже решил служить в создаваемом российском батальоне.

— Есть такие ситуации, что ребята, которые встречаются в колонии, находят своих родных, которые думали, что они без вести пропавшие, им дают возможность пообщаться. И они приходят к общему решению, что да, действительно стоит вступить в батальон, — сообщил Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в ВСУ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что попавшие в плен украинские военные на добровольной основе принимают российское гражданство и вступают в батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС России. Об этом рассказали сами добровольцы.

Украина Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте