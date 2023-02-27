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Взятые в плен украинские военные добровольно записываются в армию России

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Взятые в плен украинские военные добровольно записываются в армию России
Фото: gur.gov.ua

Попавшие в плен украинские военные на добровольной основе принимают российское гражданство и вступают в батальон имени Богдана Хмельницкого в составе Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили сами добровольцы.

По словам бойцов, представители российских спецслужб предложили военным подписать контракт с Вооруженными силами России на общих условиях. Согласившиеся военные получают российское гражданство взамен на отказ от украинского. В подразделение вступают военные в возрасте от 25 до 47 лет.

— Мотивация отличная. У нас уже паспортизация пошла, вот-вот на «учебку» пойдем. Все готовы, — рассказал доброволец, чьи слова приводит РИА Новости.

О создании подразделения имени Богдана Хмельницкого ранее рассказал один из командиров батальона Андрей Тищенко. По словам мужчины, сейчас под его командованием находятся 70 бойцов, 95 процентов которых имеют боевой опыт.

В начале февраля после проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Им была оказана вся необходимая помощь.

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