РИА Новости: В ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из пленных солдат ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В ДНР создали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, участниками которого стали украинские военнопленные. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил один из командиров подразделения Андрей Тищенко.

— История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное, — рассказал он.

В батальоне числится порядка 70 человек, 95 процентов из которых бывшие украинские военные с боевым опытом. На данном этапе формирования участники подразделения получают российское гражданство, подписывают контракт и направляются в лагерь для дальнейшей переподготовки, пишет РИА Новости.

В начале февраля после проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных.

В ноябре 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Омбудсмен также опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.