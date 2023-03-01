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Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ в России изменились с 1 марта

Юлия Курганова
Общество
Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ в России изменились с 1 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов для общего имущества в многоквартирном доме будет осуществляться с применением метода аналогов с 1 марта текущего года. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу.

Теперь при расчете будут приниматься показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями по каждой климатической зоне.

Целью изменений является приблизить нормативы к уровню фактического потребления. Это будет касаться расчета потребления электричества, холодной и горячей воды и отведения сточных вод.

Для расчета услуг ЖКХ на общедомовые нужды будут использоваться формулы, которые включают мощность подключаемого оборудования, удельные расходы ресурсов и прочее.

1 марта вступили в силу несколько новых законов. «Вечерняя Москва» узнала, что ожидает россиян. Так, вступают в силу изменения в ПДД, которые касаются средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, моноколес и прочего транспорта. Перемещаться на них можно будет со скоростью не свыше 25 километров в час. По тротуарам и велодорожкам разрешено ездить только электротранспорту весом не более 35 килограммов.

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