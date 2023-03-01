Соцвыплаты в новых регионах и правила ПДД: что изменилось в России с 1 марта

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С 1 марта в России изменились некоторые правила и нормы российского законодательства, касающиеся разных сфер жизни россиян.

Так, в стране начали действовать нормы, касающиеся выплат социальных пособий и пенсионного обеспечения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Согласно документу, новые правила действуют в отношении россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на новых территориях РФ.

Также с 1 марта текущего года в России расчет нормативов потребления коммунальных ресурсов для общего имущества в многоквартирном доме будет осуществляться с применением метода аналогов. Теперь при расчете будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями по каждой климатической зоне.

Кроме того, в стране изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними знаки: по главной или по второстепенной дороге движется автомобиль.

1 марта вступил в силу ряд новых законов. «Вечерняя Москва» подробно рассказала, что ожидает россиян.