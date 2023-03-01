В Госдуме хотят запретить часть аниме и видеоигр из-за «Рёдана»

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России следует запретить отдельные аниме-сериалы и видеоигры из-за появления таких неформальных движений как «Рёдан». Об этом в среду, 1 марта, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета, — сказал он.

По словам депутата, подростки хотели войти в образ «охотников», для этого им необходимо было сдать «специальный экзамен». Он добавил, что с имеющейся информацией отправится в Роскомнадзор, а тема станет предметом обсуждения в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает РИА Новости.

Вечером 22 февраля в одном из крупнейших московских ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка между подростками. Молодые люди были одеты в клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука с двенадцатью лапами и цифрой «4», красовавшейся на спине членистоногого. Сотрудники охраны не стали вмешиваться в потасовку.

По разным данным, в стычке приняли участие не менее 20 человек. Как выяснилось позже, дебоширами оказались участники новой субкультуры, называющие себя ЧВК «Рёдан». Теперь ребят разыскивает полиция. «Вечерняя Москва» решила узнать, что это за движение и насколько оно может быть опасно для подростков.