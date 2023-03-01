Пять бесплатных кинопоказов в марте проведет Музей Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет пять показов новых фильмов в киноклубе «Поклонка». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Весенние показы киноклуба откроют фильмы про любовь. В преддверии Международного женского дня, 2 марта, зрители увидят комедию «Знакомство родителей» с целой плеядой звезд, а 9 марта мелодраму «Больше, чем никогда», удостоенную номинации «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, — заявил киновед, постоянный ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Помимо этого, в киноклубе покажут английский триллер «На краю», российская семейная лента «Чебурашка» и французская анимация «Эрнест и Селестина: новые приключения». Сеансы бесплатного кино проводятся каждый четверг, для участия необходима предварительная регистрация. Начало показов в 16:00.

В четверг, 2 марта, во ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» состоится открытие выставки «Титаны Ржева». Она приурочена к 80-летию освобождения города.

В период с 28 февраля по 3 марта в самом Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.