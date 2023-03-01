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Ефимов: Объем производства косметики в Москве вырос почти на семь процентов в 2022 году

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Объем производства косметики в Москве вырос почти на семь процентов в 2022 году
Фото: Пресс-служба

Производство косметики, парфюмерии и средств личной гигиены в Москве в 2022 году выросло на 6,9 процента. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост производства связан с высоким спросом на товары отечественного производства. Ефимов отметил, что важную роль сыграл уход с российского рынка ряда иностранных брендов.

— В Москве работает свыше 30 косметических производств, где трудоустроены более четырех тысяч человек. Столичные предприятия выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства, а также духи для взрослых и детей, — рассказал Ефимов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в столице выпустили более 130 миллионов средств для ухода за кожей. Столичные предприятия оснащены самым современным оборудованием, подчеркнул он.

По данным Роспатента, с начала 2023 года в России на 30 процентов выросло количество косметики отечественного производства. «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Александра Цапликова, на какие отечественные товары стоит обратить внимание.

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