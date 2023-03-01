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Приметы и советы

Косметолог Панченко рассказала, как остановить выпадение ресниц

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Панченко рассказала, как остановить выпадение ресниц
Фото: Unsplash

Выпадение ресниц — процесс естественный. Но если вы теряете больше пяти ресниц каждый день, то это повод насторожиться. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.

По ее словам, накладные ресницы и постоянное наращивание ресниц могут привести к проблемам. В первом случае важно правильно снимать ресницы, очень осторожно и с помощью мицеллярной воды. А во втором случае необходимо делать перерывы и давать своим ресницам время на восстановление.

Стоит отказаться от щипцов для завивки и всегда тщательно и аккуратно смывать перед сном макияж. Не стоит тереть глаза в течение дня, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь косметолог Татьяна Энтель предупредила, что целый ряд факторов вызывает преждевременное старение человека. Дефицит сна является главной причиной раннего старения. Эта проблема все чаще встречается в современном мире, передает Nation news.

Состояние кожи зависит от ее типа, который передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

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