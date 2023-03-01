Ветеринар Гольнева перечислила опасные для кошек игрушки

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Кошка может получить значительный вред, играя с оперенными и ломкими игрушками. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

По словам специалиста, к опасным игрушкам относятся «махалки» и другие игрушки, содержащие перышки. Кошка рискует наесться ими, что может привести к непроходимости желудочно-кишечного тракта. Мячик также может быть опасен: кошка может его разгрызть и наглотаться прорезиненной или пенопластовой основы.

Опасность может представлять и лазерная указка, если светить кошке прямо в глаза. Игрушки для животных должны быть прочными и целыми: нельзя допускать, чтобы кошка их разгрызала и глотала кусочки.

Необходимо купить для кошки хорошую когтеточку, например с ароматом кошачьей мяты, потому что кошки очень любят этот запах, передает РИАМО.

Ветеринар Богдан Галкин в свою очередь пояснил, почему может измениться поведение кошки. Частой причиной может быть стресс от появления в доме нового человека или еще одного животного, передает Nation news.

Маленькому московскому приюту для животных нужна помощь. На сегодняшний день в нем живут более двадцати бездомных кошек, каждая из которых мечтает найти своего хозяина. «Вечерняя Москва» рассказывает о маленьком, но смелом приюте и его мурчащих обитателях, которые ищут дом.