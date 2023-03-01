Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Роспотребнадзора заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они «потеряли» коронавирус, совершенно невозможно. Об этом в среду, 1 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ничего запретного они там (в Ухане — прим. «ВМ»), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Директор ФБР Кристофер Рэй назвал причиной пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане. Он отметил, что правительство Китая при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Министерство энергетики Соединенных Штатов привлечено к исследованиям причин начала пандемии COVID-19. Об этом 26 февраля сообщили в Белом доме. Таким образом власти прокомментировали статью издания The Wall Street Journal о причинах начала пандемии.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации газеты, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.

Роспотребнадзор Китай Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте