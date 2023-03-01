Глава Роспотребнадзора заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ничего запретного институты в китайском Ухане не изучали, подтвердить, что они «потеряли» коронавирус, совершенно невозможно. Об этом в среду, 1 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ничего запретного они там (в Ухане — прим. «ВМ»), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Директор ФБР Кристофер Рэй назвал причиной пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане. Он отметил, что правительство Китая при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Министерство энергетики Соединенных Штатов привлечено к исследованиям причин начала пандемии COVID-19. Об этом 26 февраля сообщили в Белом доме. Таким образом власти прокомментировали статью издания The Wall Street Journal о причинах начала пандемии.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации газеты, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.