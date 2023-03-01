Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Директор ФБР назвал причиной пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Директор ФБР назвал причиной пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Директор ФБР Кристофер Рэй высказался, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19.

— ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане, — заявил он в интервью Fox News.

Рэй отметил, что правительство Китая при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Министерство энергетики Соединенных Штатов привлечено к исследованиям причин начала пандемии COVID-19. Об этом 26 февраля сообщили в Белом доме. Таким образом власти прокомментировали статью издания The Wall Street Journal о причинах начала пандемии.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации газеты, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.

ВОЗ сообщила о существенном снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По данным организации, смертность в результате заражения COVID-19 также идет на спад.

ФБР Пандемия США Китай Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте