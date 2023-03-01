Директор ФБР назвал причиной пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане

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Директор ФБР Кристофер Рэй высказался, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19.

— ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане, — заявил он в интервью Fox News.

Рэй отметил, что правительство Китая при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Министерство энергетики Соединенных Штатов привлечено к исследованиям причин начала пандемии COVID-19. Об этом 26 февраля сообщили в Белом доме. Таким образом власти прокомментировали статью издания The Wall Street Journal о причинах начала пандемии.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации газеты, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.

ВОЗ сообщила о существенном снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По данным организации, смертность в результате заражения COVID-19 также идет на спад.