В России за сутки выявили 13 438 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1950 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 16 557 пациентов, отмечается на портале.

Директор ФБР Кристофер Рэй высказался, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19. По его словам, правительство Китая при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного: летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».