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Приметы и советы

Тело школьника обнаружили в яме с водой в Саратовской области

Степан Жирнов
Происшествия
Тело школьника обнаружили в яме с водой в Саратовской области
Фото: Пресс-служба СК РФ

Тело восьмилетнего мальчика обнаружили в яме с водой в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в среду, 1 марта.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 28 февраля. Ребенок был в гостях у друга, после чего отправился домой, но так и не дошел. Его тело обнаружили в яме с водой возле дома на улице Братьев Захаровых в городе Балаково.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сотрудники СК прибыли на место происшествия и осмотрели тело погибшего. Следов повреждений на нем обнаружено не было.

Видео: Прес-служба СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о причинах и условиях, приведших к гибели школьника, а также о проведенных следственных действиях.

Другая трагедия произошла в Подмосковье. Подростка убило упавшим с крыши снегом.

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