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Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 марта

Араз Салехов
Город
Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 марта
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Международный женский день, 8 марта, вход в Музей Победы для женщин будет бесплатным. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Гостей музея приглашают на три бесплатных экскурсии «Женщины-герои». Посетители познакомятся с экспозицией «Подвиг Армии» и узнают об отваге и мужестве женщин в годы Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Начало экскурсий обозначено на 12:00, 14:00, 16:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Помимо этого, Музей Победы проведет пять показов новых фильмов в киноклубе «Поклонка». Там покажут английский триллер «На краю», российскую семейную ленту «Чебурашка» и французскую анимацию «Эрнест и Селестина: Новые приключения». Сеансы бесплатного кино проводятся каждый четверг, для участия необходима предварительная регистрация. Начало показов в 16:00.

В период с 28 февраля по 3 марта в самом Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.

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