Сергей Собянин: Пассажиров БКЛ будут перевозить около 100 современных российских поездов «Москва-2020»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут функционировать около 100 современных российских поездов «Москва-2020». Об этом в среду, 1 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На линии будут работать около 100 современных российских поездов «Москва-2020», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр в среду, 1 марта, принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Собянин назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы. Он назвал БКЛ настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Мэр рассказал, что открытие БКЛ улучшило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области.

В Москве состоялось открытие Большого Кольца. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».