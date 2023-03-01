Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля
Сергей Собянин: Для обслуживания БКЛ в Московском метрополитене создано свыше 6 тысяч рабочих мест
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о формировании рабочих мест для обслуживания Большой Кольцевой линии (БКЛ) в московском метрополитене.
— Для обслуживания линии создано больше 6 тысяч рабочих мест, — написал глава города в своем Telegram-канале.
В Москве состоялось открытие Большого кольца. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».
Глава города рассказал, что БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Эксклюзивы
Телеведущий Руслан Осташко: Добро должно быть с кулаками Военный эксперт Гундаров рассказал, какие последствия ждут ВСУ после потери Артемовска Ипотечный брокер Ракута рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Москве после открытия БКЛ Как в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением «Будет эпицентр»: затронет ли Россию прогнозируемое сейсмологом Хугербитсом мегаземлетрясение
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля
Проще, чем кажется