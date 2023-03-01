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Сергей Собянин: Для обслуживания БКЛ в Московском метрополитене создано свыше 6 тысяч рабочих мест

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: Для обслуживания БКЛ в Московском метрополитене создано свыше 6 тысяч рабочих мест
Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о формировании рабочих мест для обслуживания Большой Кольцевой линии (БКЛ) в московском метрополитене.

— Для обслуживания линии создано больше 6 тысяч рабочих мест, — написал глава города в своем Telegram-канале.

В Москве состоялось открытие Большого кольца. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Глава города рассказал, что БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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