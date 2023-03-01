Главный гериатр столицы оценила условия программ «Московского долголетия»

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Людям пожилого возраста очень важно вести здоровый образ жизни, проект «Московское долголетие» предоставляет для этого все необходимые условия. Об этом в среду, 1 марта, заявил главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

— В пожилом возрасте рекомендовано соблюдение принципов ЗОЖ, однако понятие ЗОЖ в этом возрасте меняется. Пожилой возраст ассоциируется, как правило, с высокой заболеваемостью и разнообразными проблемами, связанными со здоровьем, — объяснила она.

Рунихина подчеркнула, что созданные в программах «Московского долголетия» условия позволяют пожилым людям следовать всем рекомендациям и принципам здорового образа жизни.

Кроме того, «Московское долголетие» позволяет проводить просветительские образовательные программы, информировать пожилых людей о принципах здорового питания в пожилом возрасте, сохранения памяти и хорошего сна, а также рассказывать о важности диспансерных осмотров.

По словам Рунихиной, проведенные исследования показали, что занятия в программах «Московского долголетия» улучшают показатели здоровья. Они укрепляют мышечную силу, улучшают подвижность и когнитивные функции уже через три месяца занятий.

Таким образом, заключила гериатр, «Московское долголетие» можно рассматривать не только как социальный проект, но и как возможность сохранения здоровья пожилых граждан столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Участниками проекта могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

Глава города также рассказал, что «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста.