Суд вынес приговор организатору воздушной экскурсии, унесшей жизни трех людей

Фото: СК РФ

Суд признал индивидуальную предпринимательницу, организовавшую экскурсию на вертолете, виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управлении на транспорте СК России в среду, 1 марта.

По данным ведомства, женщину обвиняли по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствием установлено, что 3 октября 2021 года женщина организовала для двух туристов экскурсию на вертолете марки Robinson Helicopter Company R-44.

Машина взлетела с аэродрома Мячково, но не достигла пункта назначения и потерпела крушение в лесу в городском округе Лыткарино. В результате трагедии пилот и оба пассажира погибли на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении организатора полета.

Ее приговорили к трем годам колонии общего режима, а также запретили в течение трех лет после освобождения заниматься определенным видом деятельности. Помимо этого, потерпевшие обратились к суду с исками о компенсации морального ущерба, которые были удовлетворены.

Сама бизнес-леди вину не признала.

Другое уголовное дело было возбуждено по факту крушения вертолета в Мурманской области. Инцидент произошел в трех километрах от аэропорта Ловозеро. В результате пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы.