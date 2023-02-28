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Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Мурманской области

Степан Жирнов
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Мурманской области
Фото: shutterstock

По факту крушения вертолета в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Сотрудники Следственного комитета установят все обстоятельства произошедшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в трех километрах от аэропорта Ловозеро в Мурманской области. Вертолет Ми-8 с шестью пассажирами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. В результате пострадали четыре человека, пилота и одного из пассажиров госпитализировали. Остальных доставили в село Ловозеро на снегоходах. Информации о погибших не поступало.

Вертолеты Следственный комитет Мурманская область Госпитализация Пострадавшие
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