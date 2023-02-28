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Пассажира и пилота госпитализировали после крушения вертолета под Мурманском

Евгений Жуков
Происшествия
Пассажира и пилота госпитализировали после крушения вертолета под Мурманском
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Специалисты госпитализировали пассажира и пилота после жесткой посадки вертолета под Мурманском. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Единой дежурной диспетчерской службы Ловозерского района.

— Госпитализированы два человека: пилот с серьезной черепно-мозговой травмой и пассажир с сотрясением мозга, — передает ТАСС.

По словам главы региона Андрея Чибиса, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза их жизни отсутствует.

Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку в трех километрах от мурманского аэропорта 28 февраля. По неподтвержденным данным, при крушении пострадали минимум четыре человека. Всех пассажиров на снегоходах доставили в село Ловозеро.

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