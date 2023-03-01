ЦОДД пояснил особенности работы бело-лунной секции светофора

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Бело-лунная секция светофора, позволяющая пешеходам и поворачивающим водителям двигаться одновременно, закреплена в ПДД с 1 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Главное условие работы таких светофоров — гарантия безопасности пешеходов. При повороте направо водитель видит дополнительную белую секцию. Так он понимает, что за поворотом есть переход, на нем могут быть люди, и согласно ПДД, его обязанность — уступить им дорогу, — говорится в сообщении.

Эксперимент начался в 2020 году, когда в Москве установили 147 таких светофоров. Больше всего их оказалось в Зеленограде, ЦАО и СВАО.

За три года тестирования новой системы время ожидания на перекрестках сократилось на 40 процентов. В то же время пропускная способность улиц выросла до 30 процентов.

С 1 марта в России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением. В чем суть нововведения, «Вечерней Москве» объяснил автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, глобальных изменений в ПДД не произошло. Они нацелены на уточнение уже действующих правил проезда круговых перекрестков.