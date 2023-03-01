Подростков, которых подозревают в участии в ЧВК «Рёдан», задержали в Подмосковье

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В Подмосковье задержали 15 школьников по подозрению в причастности к движению «Рёдан». Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Инцидент произошел в подмосковном городе Королев. В местном гипермаркете, расположенном на улице Коммунальной, собралась группа школьников и начала вести себя агрессивно. Посетители торгового центра заметили большое скопление несовершеннолетних и обратились в полицию.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. В отделении молодые люди отрицали свою причастность к каким-либо организациям. Они рассказали, что получили информацию в чатах о готовящейся потасовке и пришли в гипермаркет понаблюдать за происходящим.

После проведения опросов школьников отпустили, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее стало известно, что после драки двух групп несовершеннолетних в торговом центре на Ходынском поле, которая произошла 19 февраля, сразу в нескольких городах были замечены крупные группы агрессивных школьников в одинаковых одеждах. В СМИ заговорили о так называемом ЧВК «Рёдан» — молодежном движении поклонников японской мультипликации. Специалисты рассказали «Вечерней Москве» о том, почему подростки объединяются в подобные группы, а также что им за это грозит.