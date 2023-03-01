Скучный виртуальный мир: почему подростки объединяются в субкультуры и при чем здесь ЧВК «Рёдан»

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Как только на просторах Интернета появились первые ролики с участием ЧВК «Рёдан», на которых любители аниме идут в рукопашную со своими обидчиками, эксперты разных уровней и званий начали говорить о том, что в России вновь возрождаются субкультуры. Известно, что в сообщества по интересам, как правило, вступают молодые люди, которым едва ли исполнилось 14 лет. Что заставляет школьников объединяться в группировки и почему это снова становится трендом, «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Андрея Зберовского.

Что такое субкультура

По словам эксперта, впервые термин «субкультура» был применен американским социологом Дэвидом Рисменом.

— В его определении субкультура — это группа людей, которые целенаправленно избирают ценности и стиль, который предпочитается меньшинством, — сказал Зберовский.

Позже британский социолог Дик Хэбдидж дополнил это определение, уточнив, что субкультура объединяет людей со схожими интересами и вкусами. Но в то же время они не приемлют общепринятые стандарты, добавил Зберовский.

— Вся суть сводится к тому, что люди со схожим мировоззрением и увлечением объединяются в одну компанию. У них имеется какой-то конкретный источник вдохновения: персонаж фильма, игры, сериала и так далее. Этот объект заряжает участников субкультуры необходимыми им эмоциями и позволяет ребятам выразиться, показать себя миру, подчеркнув, что они другие, особенные, — продолжил собеседник «ВМ».

Куда пропали эмо и готы?

По мнению специалиста, в последний раз российские СМИ упоминали о субкультурах еще в нулевые.

— Где-то в 2009 году настало время, когда мы наблюдали закат таких течений, как готы, эмо и иже с ними. Причина конца этих молодежных движений — развитие социальных сетей, глобализация и новые тренды в Интернете. Виртуальная паутина уничтожила любые офлайн-объединения. Да и многие переросли время, когда субкультура могла заинтересовать, — предположил специалист.

Сегодня молодежь начала объединяться вновь, потому что виртуальный мир многим наскучил, а юношеский нигилизм рвется наружу.

— В каком возрасте мы чаще совершаем необдуманные поступки, у нас бурлит кровь и есть азарт в глазах? Когда нам 15 или 16 лет. Тогда кажется, что вся жизнь впереди. Многим подросткам в этом возрасте особенно тяжело переживать сложности — недопонимание в семье, отчуждение от окружающих, желание самоутвердиться. Но если есть хоть какое-то увлечение у подростка — от музыки до мультиков, то не составит никакого труда найти себе сообщника в Сети, с которым можно поговорить о любимых героях из аниме, о композициях, которые перевернули их жизни. И так по цепочке выстраивается сеть из людей, которые объединяются в группы, — отметил эксперт.

Течения бывают разные

Однако, по словам спикера, субкультура субкультуре рознь.

— Одни течения наполняют подростка, позволяют ему расширить свой кругозор, получить новые знания, если кураторами движения являются адекватные и интеллектуально развитые персоны. Но если ребенок попал в окружение, проповедующее деструктивный образ жизни, то все может завершиться очень плачевно, — акцентировал эксперт.

Почему же субкультуры возрождаются? Эксперт считает, что этот феномен связан с цикличностью жизни и крайней необходимостью социализации подростков.

— Причин огромное множество. Мы и без того последние два с лишним года жили взаперти и единственным выходом в мир был Интернет. Сегодня появление новых субкультур — это причина, которая позволяет подросткам объединяться, чтобы переживать трудности возраста и делиться впечатлениями. Для иных новые тренды — это возможность использовать их таким образом, чтобы залететь в топы различных соцсетей и заполучить желанных подписчиков. Следовательно, кто-то будет примазываться к любым хайповым историям, не вникая в них особо, чтобы выстрелить в Сети. Что мы часто наблюдаем у наших уже довольно немолодых артистов, — привел пример Зберовский.

Не только подростки

В субкультуры объединяется не только молодежь — их частью могут стать люди разных возрастов и профессий. Объединение в любые сообщества даже во Всемирной паутине — это тоже своего рода субкультура, заметил спикер. Зберовский уверен, что с развитием интернета все течения перекочевали в виртуальную реальность и периодически врываются в обыденную жизнь.

— Очень часто хейтеры любят создавать свои сообщества в Сети, чтобы в групповом формате пройтись по нелюбимому артисту или персоне, которая им пришлась не по душе. Иные объединяются в группы, чтобы обсудить, какие цветы будут лучше расти в домашних условиях, а какие — в саду. И все это — тоже часть субкультуры, — добавил собеседник «ВМ».

Как следствие, субкультуры никуда не уходили, они просто переехали в Интернет, заключил спикер.