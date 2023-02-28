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Анимешники или экстремисты: что грозит участникам движения «Рёдан» и их родителям

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Анимешники или экстремисты: что грозит участникам движения «Рёдан» и их родителям
Фото: t.me/chvkredan0

19 февраля 2023 года в торговом центре на Ходынском бульваре произошла потасовка с участием двух групп молодых людей. Одна из компаний выделялась на фоне сверстников: молодые люди были одеты в одинаковые вещи, а также носили похожие прически. Так общественность узнала о молодежном движении «Рёдан» и об их непростых отношениях с другими подростковыми группами. В следующие несколько дней СМИ наперебой освещали беспорядки и драки с участием членов движения. О том, что грозит подросткам, относящим себя к движению «Рёдан», а также их родителям — в материале «Вечерней Москвы».

Преступная группа

По словам адвоката Даниила Лунева, молодым людям, участвующим в драках, может грозить сразу несколько уголовных статей.

Так, тем, кто был задержан из-за потасовок, может грозить уголовная ответственность на общих основаниях: по статьям об умышленном причинении различного вреда здоровью, о разжигании ненависти либо вражды и об унижении человеческого достоинства. По первым статьям ответственность может наступать с 14 лет, по вторым — с 16.

При этом, если взрослого человека уличат в вовлечении несовершеннолетнего в подобную деятельность, то, согласно соответствующей статье, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако, по мнению адвоката, доказать это будет сложно, так как подростки в этой группе по интересам обычно просто наряжаются героями из любимого аниме, «а в этом состава преступления нет».

Также адвокат предупредил об ответственности родителей детей, которые состоят в этой группе. По его словам, за неисполнение родительских обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

— По данной статье родителям, которые халатно относятся к воспитанию своих детей, грозят штрафы в размере дохода осужденного до года, обязательные работы до 440 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы до трех лет, — рассказал Лунев.

Он подчеркнул, что, помимо этого, родители обязаны будут возместить ущерб, причиненный их чадом потерпевшей стороне.

— Это, прежде всего, возмещение ущерба имуществу, стоимость лечения и моральный вред, — подчеркнул правозащитник.

Также в беседе с корреспондентом «ВМ» Лунев отметил, что не стоит считать всех почитателей клана «Рёдан» из японского мультфильма организованной преступной группировкой.

— Кто приписал аббревиатуру ЧВК к движению «Рёдан» — неизвестно, одно к другому никакого отношения не имеет. Да, поклонники аниме-сериала имеют похожий внешний вид: носят длинные волосы, окрашивая их в черный цвет и одежду с изображением паука. Но едва ли за это можно задерживать, если человек ведет себя адекватно и не нарушает общественный порядок, — резюмировал адвокат.

Экстремизм

Однако все вышеописанное будет справедливо только в случае, если молодежное движение не признают экстремистским. На движение «Рёдан» уже обратили внимание в Кремле. Адвокат Александр Почуев нисколько этому не удивлен и пророчит поклонникам аниме серьезные проблемы.

— Исходя из названия и общего информационного контекста вокруг данного движения, можно предположить, что оно не останется без пристального внимания силовых структур нашего государства. Очевидно, что размах и происходящие инциденты говорят уже не просто о детских играх, а о более серьезных заявках, — объяснил свое мнение адвокат.

По его словам, в современном мире различные общественные и политические движения давно уже стали социальным оружием в руках мировых политиков. Почуев вспомнил, как в предыдущие сложные периоды для нашей страны экстремисты использовали мирные общественные движения в преступных целях.

И если движение признают экстремистским, то участникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность по множеству соответствующих статей. При этом адвокат упомянул статьи о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также о геноциде.

— За вовлечение детей в подобную преступную деятельность также предусмотренна уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, — резюмировал Почуев.

Нуждаются в социализации

Далеко не все специалисты объясняют агрессию подростков желанием вести экстремистскую деятельность. Так, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов рассказал «ВМ», что молодые люди находятся в том возрасте, когда они остро нуждаются в социализации, так как пытаются понять свое место в мире. Для этого им необходимо причислять себя к какой-то компании.

Однако специалист подчеркнул, что при определенных условиях подобные группы подростков могут нести опасность. Кузнецов считает, что государству стоит контролировать подобные молодежные движения.

Уголовный кодекс Социология административные правонарушения Подростки Преступления
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