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Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Чагинская улица Карта всех событий

На территории Юго-Восточного административного округа произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

По ее словам, ДТП произошло на улице Чагинской. По предварительным данным, Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Kia. В результате две женщины получили травмы и были госпитализированы.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Привлечение виновника ДТП к ответственности находится под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы, — резюмировала Нефедова.

Еще одна авария произошла на Волгоградском проспекте. В результате аварии пострадали три человека.

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