Собянин сообщил о рекордном количестве пассажиров в первые часы работы БКЛ

В первые же часы открытия Большой кольцевой линии столичного метро на ее станциях был зафиксирован рекордный пассажиропоток. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы уже составил более 190 тысяч поездок. Это на 86 процентов больше потока на 18:00 вчерашнего дня, — заявил он.
Самыми популярными среди пассажиров станциями новой линии стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Марьина Роща». Мэр подчеркнул, что такие результаты можно считать самой ясной и точной оценкой важности и нужности этой инфраструктуры для Москвы.
Городские власти с самого начала были уверены, что БКЛ будет иметь огромную популярность среди горожан и гостей столицы. Уже сейчас Большая кольцевая линия является одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по городу, написал Собянин в своем Telegram-канале.
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Рижская / Фото: РИА Новости
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Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Мэр в среду, 1 марта, принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Собянин назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы. Он назвал БКЛ настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.
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