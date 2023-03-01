Собянин сообщил о рекордном количестве пассажиров в первые часы работы БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Большая кольцевая линия, метро Текстильщики Карта всех событий

В первые же часы открытия Большой кольцевой линии столичного метро на ее станциях был зафиксирован рекордный пассажиропоток. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы уже составил более 190 тысяч поездок. Это на 86 процентов больше потока на 18:00 вчерашнего дня, — заявил он.

Самыми популярными среди пассажиров станциями новой линии стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Марьина Роща». Мэр подчеркнул, что такие результаты можно считать самой ясной и точной оценкой важности и нужности этой инфраструктуры для Москвы.

Городские власти с самого начала были уверены, что БКЛ будет иметь огромную популярность среди горожан и гостей столицы. Уже сейчас Большая кольцевая линия является одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по городу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

1/32 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 2/32 Рижская / Фото: РИА Новости 3/32 Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 4/32 Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 5/32 Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 6/32 Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/32 Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 8/32 Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 9/32 Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков 10/32 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/32 Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/32 ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 13/32 Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 14/32 Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 15/32 Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 16/32 Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 17/32 Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 18/32 Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 19/32 Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 20/32 Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 21/32 Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 22/32 Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 23/32 Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 24/32 Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 25/32 Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 26/32 Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 27/32 Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 28/32 Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 29/32 Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 30/32 Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 31/32 Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 32/32 Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр в среду, 1 марта, принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Собянин назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы. Он назвал БКЛ настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.