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Собянин сообщил о рекордном количестве пассажиров в первые часы работы БКЛ

Евгений Белоусов
Город
Собянин сообщил о рекордном количестве пассажиров в первые часы работы БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Большая кольцевая линия, метро Текстильщики Карта всех событий

В первые же часы открытия Большой кольцевой линии столичного метро на ее станциях был зафиксирован рекордный пассажиропоток. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы уже составил более 190 тысяч поездок. Это на 86 процентов больше потока на 18:00 вчерашнего дня, — заявил он.

Самыми популярными среди пассажиров станциями новой линии стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Марьина Роща». Мэр подчеркнул, что такие результаты можно считать самой ясной и точной оценкой важности и нужности этой инфраструктуры для Москвы.

Городские власти с самого начала были уверены, что БКЛ будет иметь огромную популярность среди горожан и гостей столицы. Уже сейчас Большая кольцевая линия является одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по городу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Рижская / Фото: РИА Новости
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Рижская / Фото: РИА Новости
Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
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Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
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Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
14/32
Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
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Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
26/32
Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
30/32
Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
31/32
Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр в среду, 1 марта, принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Собянин назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы. Он назвал БКЛ настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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