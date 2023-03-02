Северный вестибюль станции «Калужская» временно закрыли для входа пассажиров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, метро Калужская Карта всех событий

Северный вестибюль станции метро «Калужская» временно закрыли для входа пассажиров. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Северный вестибюль станции «Калужская» (выходы 7—10) временно закрыт для входа пассажиров, выход работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Горожане могут воспользоваться южным вестибюлем, а также станцией «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей Москвы.

Он также подчеркнул, что БКЛ является настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии составляет 70 километров, в ее состав вошла 31 станция.

Подробнее о том, как выглядят новые станции БКЛ и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».