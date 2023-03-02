Синоптики предупредили о гололеде и небольшом снеге в Москве 2 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 2 марта, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег и гололедица. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет достигать до минус 3—1 градусов, такая же погода будет зафиксирована и ночью. В Подмосковье ожидается до пяти градусов со знаком «минус».

Согласно информации, представленной на сайте Гидрометцентра РФ, в столице прогнозируется ветер западного и северо-западного направлений, который будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 744 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, по предварительным прогнозам, на открытых участках столичного региона снег растает не раньше первой декады апреля, а в лесной местности — не раньше середины месяца.