Дом 1959 года постройки на улице Барклая капитально отремонтируют в 2023 году

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Москва, улица Барклая, 12 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта специалисты в 2023 году восстановят дом 1959 года постройки на улице Барклая. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Для того чтобы сохранить первозданный облик дома, мы разрабатываем уникальный проект проведения работ по его капитальному ремонту. Учитываем все конструктивные и декоративные нюансы объекта, подбираем максимально подходящие технологии и материалы, — сказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Речь, как уточняется, идет о доме № 12 на улице Барклая. На первом этапе работ специалисты расчистят плоскости от загрязнений.

После этого строители доделают элементы кирпичной кладки и восстановят швы. Затем предстоят обработка мест намокания и восстановление архитектурного декора.

На втором этапе работ специалисты восстановят поврежденные плиты балконов и уложат напольную плитку. Наконец, мастера гидрофобизируют фасад, а на дворовую часть нанесут окрасочный слой, а после этого строители обновят откосы и цоколь.

Специалисты завершили капитальный ремонт квадратного дома в Басманном районе Москвы. После восстановления оригинальная постройка получила вторую жизнь.

Также подошел к концу капитальный ремонт дома 1959 года на Ленинском проспекте. Уточняется, что специалисты уделили множество внимания плану работ.