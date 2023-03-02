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Москва выставит на торги шесть коммерческих помещений для ведения бизнеса в Кунцеве

Никита Худяков
Город
Москва выставит на торги шесть коммерческих помещений для ведения бизнеса в Кунцеве
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

В ближайшее время на торги будет выставлено шесть помещений для ведения бизнеса общей площадью более 550 квадратных метров в районе Кунцево. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Инвесторы смогут приобрести шесть помещений, расположенных в доме 40 на улице Академика Павлова. Свободная планировка позволит новым собственникам открыть здесь офисы, магазины, кофейни, салоны, ателье либо учреждения дополнительного образования. Площадь объектов варьируется от 85 до 94,4 квадратного метра, — рассказал он.

Помещения подключены к электроснабжению и водопроводу, отапливаются, имеют большие окна и высокие потолки. Здание, в котором расположены объекты, построено в 2020 году и находится в густонаселенном жилом квартале. Принять участие в аукционе могут все желающие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в районе Кунцево выставлено на торги почти 40 кладовок в многоквартирном доме. Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной площадке.

Бизнес Район Кунцево Москва
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