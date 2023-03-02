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Сергей Собянин открыл новую станцию Марьина Роща МЦД-2

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин открыл новую станцию Марьина Роща МЦД-2
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Марьина Роща Карта всех событий

В столице открылся пригородный вокзал Марьина Роща второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в четверг, 2 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления — наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2, — сказал глава города.

Открытие пригородного вокзала позволит порядка 130 тысячам жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский поменять свои привычные маршруты и экономить до 20 процентов времени в пути. После запуска вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувшую среду, 1 марта, глава города открыл движение по всей Большой Кольцевой линии метро. В работу были введены девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность линии составляет 70 километров, в ее состав вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт МЦД Москва Сергей Собянин
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