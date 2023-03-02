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Приметы и советы

Названы девять десертов, которые не запрещено есть в Великий пост

Полина Пашкина
Общество
Названы девять десертов, которые не запрещено есть в Великий пост
шоколад / Фото: pixabay.com

Православные верующие начали соблюдение Великого поста, который является самым строгим в году. Но даже в этот промежуток можно позволить себе некоторые сладости.

В Великий пост следует полностью отказаться от продуктов животного происхождения. В качестве альтернативы сладостям в период ограничений можно рассмотреть желе, однако заменить в нем желатин на растительный аналог — агар-агар.

Также допустимо употребление в Великий пост горького шоколада, рахат-лукума, сухофруктов, меда, варенья, пастилы и мармелада. Выпечку можно заменить на постную, при приготовлении которой не используются яйца, молоко, сливочное масло и другие ингредиенты животного происхождения, передает Marie Claire.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.

Настоятель Никольского храма в селе Макарово городского округа Черноголовка Дмитрий Огнев дал советы по соблюдению Великого поста.

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