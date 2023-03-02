Эксперты отметили высокие темпы восстановления Крымского моста

Фото: Пресс-служба Стройкомплекса РФ

Качество и темпы работ по восстановлению Крымского моста впечатлили экспертов строительной отрасли — они отметили выбор нестандартных инженерных решений и высокий уровень координации различных участников проекта. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

— Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года. В целом работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней, — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты заменили четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, установили мачты освещения и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Директор по развитию компании ООО «СТС» Анатолий Оленев отметил, что восстановление Крымского моста потребовало оперативной консолидации от государства. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавил, что, несмотря на тяжелые технологические условия, проект удалось реализовать в рекордные сроки.

23 февраля Хуснуллин сообщил об открытии Крымского моста для автомобильного движения по всем полосам.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту. По информации Бастрыкина, уже установлены 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта, в их числе — граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь из них содержатся под стражей.