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Столичные ярмарки разыграют продуктовые корзины к 8 Марта

Араз Салехов
Город
Столичные ярмарки разыграют продуктовые корзины к 8 Марта
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице начался розыгрыш продуктового набора от «Московских ярмарок». Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Московские ярмарки» в четверг, 2 марта.

— С 2 по 8 марта каждый посетитель «Московских ярмарок», совершивший покупку от тысячи рублей, может принять участие в розыгрыше продуктового набора. Для этого необходимо получить номерной билет от продавца, прийти на ярмарку 8 марта к 15 часам и предъявить номерной билет администратору, — говорится в сообщении.

Акцию запускают на 55 ярмарках. Она продлится до 8 марта — в этот день будет определен победитель на каждой ярмарке из числа участников.

В минувший понедельник, 27 февраля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичных межрегиональных ярмарок. По ее словам, число межрегиональных ярмарок в столице достигло 63, они дают возможность купить качественную фермерскую продукцию из регионов России и других стран СНГ.

В Международный женский день — 8 Марта — вход в Музей Победы для женщин будет бесплатным. Начало экскурсий обозначено на 12:00, 14:00, 16:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

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