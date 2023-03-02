Гастроэнтеролог Слюняева пояснила, о каких болезнях может рассказать состояние ногтей

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких заболеваниях могут появиться ногти Терри.

Ногти Терри — это состояние ногтей, при котором более ⅔ ногтевого ложа выглядят белыми, за исключением красной или розовой полоски на кончике пальца. Болезнь характеризуется помутнением почти всего ногтя, стиранием лунулы.

Чаще всего подобный симптом возникает у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием печени. Также подобная проблема может возникнуть при вирусном гепатите, ВИЧ, почечной недостаточности, туберкулезе, диабете второго типа.

В большинстве случаев болезнь является следствием системного заболевания, передает aif.ru.

В свою очередь онколог Александр Серяков посоветовал отказаться от маникюра с УФ-лампой, если у человека есть пигментные невусы на пальцах кистей и стоп. Это может привести к развитию рака, передает Царьград.

Частое расслоение ногтей может развиваться из-за средств для снятия лака или грибкового поражения. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог Елена Мошкова.