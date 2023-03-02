Путин отменил поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию года педагога онлайн. Об этом в четверг, 2 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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