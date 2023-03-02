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«Рекорд по высоте сугробов»: Леус предупредил о сильном снегопаде в Москве в субботу

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
«Рекорд по высоте сугробов»: Леус предупредил о сильном снегопаде в Москве в субботу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Высота снежного покрова в Москве может поставить новый рекорд. К утру 6 марта сугробы могут увеличиться до 41 сантиметра. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что к выходным в городе ожидаются сильные осадки. Они пройдут во второй половине субботы, 4 марта, и в ночь на воскресенье, 5 марта. Кроме того, в ночные часы ожидаются слабые морозы, а в дневные — близкие к нулю температуры.

Согласно расчетам, к утру понедельника высота снежного покрова может достичь от 36 до 41 сантиметра. Рекорд нынешней зимы в столице по данному показателю зафиксировали 20 и 25 февраля, напомнил Михаил Леус в личном Telegram-канале. Тогда высота сугробов составила 38 сантиметров.

Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказал, какие температуры ожидают москвичей с 3 по 5 марта. По его словам, в конце рабочей недели в столичном регионе ожидается настоящая оттепель.

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