Экспресс-доставка товаров из-за рубежа через Калининград станет проще

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Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области проведут эксперимент.

В его рамках упростится оформление товаров для личного пользования, которые пересылают экспресс-перевозчики в другие регионы России. Двухлетний эксперимент предполагает использование пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

Речь идет о товарах, которые доставляют в другие регионы транспортной экспедиторской компанией или курьерами, передает РИА Новости.

Получателем или отправителем посылки в рамках эксперимента должно являться физическое лицо. Принятые Госдумой поправки позволят упростить оформление данных товаров.

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