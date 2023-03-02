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Экспресс-доставка товаров из-за рубежа через Калининград станет проще

Полина Пашкина
Экономика
Экспресс-доставка товаров из-за рубежа через Калининград станет проще
Фото: shutterstock

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области проведут эксперимент.

В его рамках упростится оформление товаров для личного пользования, которые пересылают экспресс-перевозчики в другие регионы России. Двухлетний эксперимент предполагает использование пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

Речь идет о товарах, которые доставляют в другие регионы транспортной экспедиторской компанией или курьерами, передает РИА Новости.

Получателем или отправителем посылки в рамках эксперимента должно являться физическое лицо. Принятые Госдумой поправки позволят упростить оформление данных товаров.

По данным аналитиков, почти 40 процентов товаров с маркетплейсов оказываются подделкой. «Вечерняя Москва» узнала, на что нужно обращать внимание при покупке и как можно отстоять свои права при возврате.

По словам эксперта в сфере интернет-торговли Ильи Вачурова, легализация параллельного импорта фактически развязала руки недобросовестным продавцам.

Госдума Калининградская область Доставка Импорт
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