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Приметы и советы

Жители Москвы и Подмосковья стали реже жаловаться на ипотеку

Евгений Белоусов
Город
Жители Москвы и Подмосковья стали реже жаловаться на ипотеку
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москвичи и жители Подмосковья в 2022 году реже жаловались на ипотеку в сравнении с 2021-м. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ ЦБ по ЦФО.

— В 2022 году в Банк России поступило порядка 70 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг Московского региона. Это на 16 процентов больше, чем в 2021 году. По большей части причина этого — рост жалоб санкционной тематики, — говорится в сообщении.

Более половины жалоб жителей Московского региона были посвящены взаимоотношениям с банками. Жителей реже стали беспокоить вопросы потребительского кредитования (-10,6 процента).

Меньше вопросов поступило и по теме ипотечного кредитования (-8 процентов). О сложностях с микрофинансовыми организациями говорится в 9 тысячах обращений (-5 процентов).

Однако больше жалоб стало поступать на мошенничество, в частности, на оформление займа на чужое имя. Для решения подобной проблемы был установлен порядок проверки личности заемщика по определенным параметрам при выдаче онлайн-микрозаймов.

Педагоги из Подмосковья могут начинать подавать заявки по программе социальной ипотеки. Адвокат Владимир Постанюк пояснил, что такой кредит предполагает только уплату процентов, без оплаты суммы основного долга.

По словам эксперта, подобная программа дает реальную поддержку и возможность стать обладателем собственного жилья.

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