Расписание поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 4 и 5 марта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 4 и 5 марта. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Часть поездов отменена, часть проследует от/до станций Химки и Сходня. Интервалы движения будут увеличены до 30 минут. Некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Фирсановская и Малино, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период будут переключать пути в границах станции Крюково. Изменения связаны с реконструкцией данной станции.

Работы ведут в рамках подготовки к запуску МЦД-3, который пройдет здесь уже в этом году. Расписание изменится по выходным дням — во время наименьшего пассажиропотока, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.