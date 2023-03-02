Премьер Венгрии Орбан назвал главную проблему Путина

Фото: Администрация президента РФ

Проблемой президента России Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с границами РФ. Такое мнение в четверг, 2 марта, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений, — заявил он.

Орбан добавил, что он понимает мотивы российского лидера, однако не поддерживает его действия, передает «Die Weltwoche».

24 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что экономика России оказалась устойчива к введенным против нее санкциям. Он отметил, что для достижения успеха Москве пришлось пойти на экстраординарные шаги.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о четырех причинах краха антироссийских ограничений. По его словам, основная причина провала санкций заключается в масштабе российской экономики.