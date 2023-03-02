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Силуанов: Отключение России от SWIFT, Visa и Mastercard не повлияло на внутренние переводы

Евгений Белоусов
Экономика
Силуанов: Отключение России от SWIFT, Visa и Mastercard не повлияло на внутренние переводы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отключение России от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa никак не повлияло на стабильность внутренних переводов. Об этом в четверг, 2 марта, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— У нас есть своя собственная система, созданная ЦБ, передачи финансовых сообщений. Поэтому все те решения по отключениям от SWIFT, от системы Visa, Mastercard, — они не повлияли абсолютно на наши внутренние транзакции, внутренние платежи, — цитирует Силуанова RT.

Летом 2022 года пилотную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ», он способен обрабатывать более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

В новом, 10-м по счету пакете санкций ЕС против России, оказались Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф».

После введения ограничительных мер «Тинькофф» призвал клиентов сохранять спокойствие и не скачивать мобильные программы из неофициальных источников из-за исчезновения приложения из App Store. Пользователи могут по-прежнему переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции.

Антон Силуанов Россия MasterCard Visa SWIFT
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