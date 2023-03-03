Народный календарь. Почему 6 марта нельзя выпивать

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Православная церковь 6 марта чтит память преподобного Тимофея Олимпийского, пустынника из Олимп в Символах.

Христиане верят, что преподобный Тимофей долгие годы жил отшельником в пустыне и получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов.

В народе день памяти преподобного отшельника стали называть Тимофей Весновей, в эти дни как раз начинали дуть теплые весенние ветра, знаменуя приход тепла. Наши предки считали, что в этот день весна уже пришла и стоит перед дверью: «На Тимофея-весновея — тепло у дверей».

Люди верили, что тщательная уборка избавит их дом от накопившихся за зиму бед. Очень важно было не пить в этот день алкоголь, иначе избавиться от зла не получится.

Приметы погоды:

Начинается сокодвижение в березах и кленах.

Если весна ранняя, то и осень рано наступит.

Встреча с белым зайцем указывает на то, что снег еще обязательно выпадет.

Именины отмечают: Тимофей, Григорий, Даниил, Александр, Константин, Георгий, Павел, Ольга.