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ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Лейла Алиева
Происшествия
ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Прогремевший взрыв в Коломне произошел в воздухе. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в правоохранительных органах.

— Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике, — говорится в сообщении.

При этом точного подтверждения этой версии нет, так как обломки беспилотника еще не найдены, пишет ТАСС.

Сообщения о взрыве в подмосковной Коломне появились в этот же день. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб оперативно выехали на место происшествия для проверки информации.

После проведения проверки потенциальных объектов специалисты не обнаружили признаков взрыва. В Министерстве энергетики Подмосковья также сообщили, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зафиксировано.

Взрывы Коломна Беспилотники
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