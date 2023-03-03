ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Прогремевший взрыв в Коломне произошел в воздухе. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в правоохранительных органах.

— Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике, — говорится в сообщении.

При этом точного подтверждения этой версии нет, так как обломки беспилотника еще не найдены, пишет ТАСС.

Сообщения о взрыве в подмосковной Коломне появились в этот же день. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб оперативно выехали на место происшествия для проверки информации.

После проведения проверки потенциальных объектов специалисты не обнаружили признаков взрыва. В Министерстве энергетики Подмосковья также сообщили, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зафиксировано.