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Российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск в ЛНР. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил командир подразделения с позывным «Самара».

— Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах, — рассказал он.

Российские военные нанесли удар минометами, после чего бойцы ВСУ разбежались по лесу. Несмотря на это противника удалось вычислить с воздуха и ликвидировать с помощью гранатометов, передает РИА Новости.

Накануне десантники РФ в ходу наступления на одном из участков фронта в ЛНР ликвидировали порядка 10 украинских военных. Также в результате атаки была уничтожена пусковая установка 2А70 и автоматическая пушка 2А72.

До этого советник Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что украинские войска могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.

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