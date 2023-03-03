Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие ликвидировали базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил один из подпольщиков.

— Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками, — рассказал он.

После передачи информации о местоположении данной базы соответственным войскам, был нанес удар, который полностью уничтожил склад, передает РИА Новости.

В этот же день российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск в ЛНР. По словам командира подразделения с позывным «Самара», ВС РФ нанесли удар минометами, после чего украинский военные разбежались по лесу. Несмотря на это противника удалось вычислить с воздуха и ликвидировать с помощью гранатометов.

Накануне десантники РФ в ходу наступления на одном из участков фронта в ЛНР ликвидировали порядка 10 украинских военных. Также в результате атаки была уничтожена пусковая установка 2А70 и автоматическая пушка 2А72.